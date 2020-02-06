MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇuvaldaki 30 kilo cevizi çalan şüpheli tutuklandı
GeriGündem Çuvaldaki 30 kilo cevizi çalan şüpheli tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

Çuvaldaki 30 kilo cevizi çalan şüpheli tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANTALYA'da kuruyemiş dükkanı önüne konulan, çuval içindeki 30 kilo cevizi çalıp, satan şüpheli yakalandı.

Ceviz hırsızlığı 3 Şubat Pazartesi günü, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. Kuruyemiş dükkanı önüne çalışan tarafından konulan 30 kilo ceviz bulunan çuval, kısa süre sonra çalındı. Çuvalın olmadığı fark edilince durum polise bildirildi.

Kuruyemiş dükkanının bulunduğu yerdeki güvenlik görüntülerini inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.S. olduğunu belirledi. Cevizi sattığı ortaya çıkan şüpheli sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İş yeri çalışanı Alev K., cevizleri satmak için kampanya yaptıklarını belirterek, "Normalde 38 lira olan kilogram fiyatını, kampanya kapsamında 28 liraya düşürdük. Bizim emeğimiz bunlar. Onları satmak için her gün uğraşıyoruz" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle