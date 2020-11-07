Çuvala koyup arabadan attılar

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yetkililerine haber verilmesi üzerine köpek veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan kontrolde yavru köpeğin sol arka bacağında çok sayıda kırık oluştuğu belirlendi. Ayrıca kanlı ishal geçirdiği tespit edilen yavru köpek, ilk müdahalesinin ardından İstanbul’daki bir kliniğe gönderildi. Dernek başkanı Sevinç Cebeci, yavru bir köpeğin çuvala koyulup seyir halindeki bir araçtan atılmasının insanlık dışı bir davranış olduğunu belirterek “Yapılan bu canice davranışı şiddetle kınıyorum” dedi.