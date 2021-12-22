Çuval giyip, çaldığı kartla para çeken şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

Olay, 23 Kasım'da Darende ilçesi Günpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali T., kartının çalındığını fark edip durumu bankasına bildirdi. Bir süre sonra çalınan kartla ATM'den bin 500 lira çekildiği anlaşılınca durum polise bildirildi. ATM'nin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çalıntı kartla işlem yapan kişinin üzerine çuval geçirerek kamufle olduğunu fark etti. Polis, bölgedeki 25 ayrı güvenlik kamerasının 172 saatlik kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, kimliğinin belirlenmemesi için üzerine çuval geçirerek ATM'ye giden şüphelinin Hasan K. olduğu tespit edildi.



Dün adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Hasan K., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlanırken, adresinde bulunan bin 500 lira ise sahibine teslim edildi.