MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇuval çuval cep telefonu çaldılar
GeriGündem Çuval çuval cep telefonu çaldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çuval çuval cep telefonu çaldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çuval çuval cep telefonu çaldılar

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir teknoloji mağazasına 6 Eylül 2021 günü giren hırsızlar, mağazadaki 2.4 milyon değerindeki 289 adet cep telefonlarını çuvallara doldurarak kayıplara karışmıştı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 4 hırsız gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi

289 adet çeşitli marka ve modelde 2 milyon 400 bin lira değerinde cep telefonunun çalındığını belirten işletme sahipleri, şikâyetçi oldu.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerinde parmak izi incelemesi yaptı. Daha sonra işyeri ve çevredeki sokakların kamera görüntüleri toplandı. Kamera görüntülerinde, hırsızların çuvallara doldurdukları cep telefonlarını mağazaya geldikleri bir otomobile koyarak kaçtıkları belirlendi.

TOPLAM 81 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kamera görüntülerinden hırsızların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 7 suç kaydı olan Mehmet M. (22), 27 suç kaydı olan ve 5 suçtan aranan Umut G. (37), 2 suç kaydı olan Cem S. (26) ve 45 suç kaydı olan Murat Ö. (39) gözaltına alındı. Operasyonda 2 tabanca, 2 telsiz ve çalınan bazı telefonlar ele geçti. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi