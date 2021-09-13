Çuval çuval cep telefonu çaldılar

289 adet çeşitli marka ve modelde 2 milyon 400 bin lira değerinde cep telefonunun çalındığını belirten işletme sahipleri, şikâyetçi oldu.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerinde parmak izi incelemesi yaptı. Daha sonra işyeri ve çevredeki sokakların kamera görüntüleri toplandı. Kamera görüntülerinde, hırsızların çuvallara doldurdukları cep telefonlarını mağazaya geldikleri bir otomobile koyarak kaçtıkları belirlendi.

TOPLAM 81 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kamera görüntülerinden hırsızların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 7 suç kaydı olan Mehmet M. (22), 27 suç kaydı olan ve 5 suçtan aranan Umut G. (37), 2 suç kaydı olan Cem S. (26) ve 45 suç kaydı olan Murat Ö. (39) gözaltına alındı. Operasyonda 2 tabanca, 2 telsiz ve çalınan bazı telefonlar ele geçti. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

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