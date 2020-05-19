Cute Ne Demek? Cute Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce üzerinden ele alındığında Türkçe karşılığı olarak cute kelimesi, ‘şirin, sevimli’ biçiminde anlatılmaktadır. Bu ifade üzerinden kuracağınız İngilizce cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Cute Ne Demek?

Sevimli ya da şirin görünen hem insan hem de hayvan ile beraber eşya üzerinden de bu kelime ortak şekilde kullanılabilmektedir. Ancak özellikle insanlar için değerlendirilen bir sözcük olduğunu dile getirmek mümkün. Genel anlamı itibariyle cute, ‘şirin’ karşılşığı üzerinden ele alınmaktadır.

‘’Jack thinks Elena is cute’’

Bu cümle Jack’in, Elena'nın şirin olduğunu düşündüğünü anlatmaktadır. Bu şekilde pek çok farklı cümle içerisinde İngilizce ile beraber cute kelimesini kullanabilirsiniz. Özellikle birçok insanın ortak şekilde beğendiği ve şirin gördüğü durumlar karşısında kullanılan bir sözcük olduğunu anlatmak mümkün. Temel olarak şirin anlamı taşısa bile sevimli ve benzeri şekilde de ele alınabilmektedir.