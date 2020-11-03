'Çürük raporlu binalar için mevzuatta karmaşa var’

CHP’de dün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sırasında basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “İzmir’de belediyelerimiz hasarlı binaları tespit etmek için girişimde bulunmuşlar. O binalarda yaşayan kişilere de bunu bildirmişler” dedi. Öztrak, “O binalarda yaşayan kişiler her nedense bir türlü kendi aralarında uzlaşmaya varıp gerekeni yapamamışlar. Ortada mevzuattaki kargaşadan kaynaklanan bir durum var” diye konuştu. Faik Öztrak özetle şunları söyledi:

O FIRSAT KAÇTI

“Bu meselelerin artık süratle çözülmesi lazım. İmar olayı Türkiye’nin en önemli meselelerindendir. Ama aynı zamanda kentsel dönüşüm Türkiye’nin önündeki en büyük fırsatlardan da biridir. Maalesef bu iktidar geçtiğimiz dönemde bu fırsatı kaçırmıştır.

KAÇAK YAPININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Türkiye deprem kuşağında olan bir ülke. İmar afları, sonuçta kaçak yapıların affı. Bu tür afları getirecekseniz bundan sonra bu tür kaçakların önüne geçmemiz lazım. Yani bizim ihtiyacımız olan imar affı, kaçak yapı affı şeklinde olmamalı. AVM, rezidanslar, kuleler dikeceğimize şehirlerimizin görüntüsünü kirletip tarihi yarımadaya hançer saplayacağımıza, Bursa’nın görünümünü alt üst edeceğimize, yapmamız gereken şey şuydu: Bu ülkenin 1 milyona yaklaşan hasarlı konutlarını onarmak, kaynakları buraya seferber etmek suretiyle bir canlılığı yaratmak. ”