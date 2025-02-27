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Çürük otomobil mezarlığı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Otomobil Mezarlığı#Mustafa Hakan Topçu
Çürük otomobil mezarlığı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

ANTALYA’da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi.

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Aralarında lüks otomobiller ve ciplerin de olduğu otoparklardaki bazı araçların 30 yıldır işletmeye zimmetli halde beklemesi dikkat çekti. İcradan satılamaması nedeniyle ekonomik değerini kaybeden araçların çoğu tamamen çürüdü.

‘KANGREN OLMUŞ BİR SORUN’

Antalya’da 20 yıl önce yediemin otoparkı işletmeye başlayan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, kendisine ait 2 otoparkın tamamen dolduğunu ve burada 3 binden fazla aracın olduğunu söyledi. Topçu, 10-15 yıl otoparkta aracın bekletilip hurdaya dönmesine müsaade edenler hakkında ilgili yaptırımların uygulanması gerektiğini belirterek, “Bunlar ülkemize dövizle geliyor. O dolarları böyle yakıyoruz. Artık kangren olmuş bir sorun” dedi.

Çürük otomobil mezarlığı

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#ANTALYA#Otomobil Mezarlığı#Mustafa Hakan Topçu

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