Çürük Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Çürüğün Zıt Anlamlısı

Türkçe üzerinden ele alındığı zaman çürük kelimesi için zıt anlamlısı olarak, ‘sağlam’ sözcü ele alınmaktadır. Sağlam kelimesi herhangi bir durum, eşya ya da kişilerin her açıdan güçlü olması anlamına gelmektedir.

Çürük Zıt Anlamlısı

Sağlam ve dayanıklı yapıda olmayan pek çok duruma çürük denmektedir. Gerçek anlamı ile beraber mecazi olarak da kullanılan bir sözcük şeklinde öne çıkıyor. Çürük kelimesi için aynı zamanda zıt anlamlı karşılığında, ‘sağlam’ sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Cümle içerisinde ya da tek başına amaca uygun farklı yerlerde kullanmak mümkündür.

‘’Bu elma çürük çıktı.’’

‘’Araba gerçekten çok sağlammış.’’

Bu gibi daha sayısız yerde hem çürük kelimesini hem de bu kelime için zıt anlamlı olarak kullanılacak sağlam sözcüğünün kullanabilirsiniz. Türkiye'de en yaygın değerlendirilen iki önemli kelime olarak öne çıkmaktadırlar.