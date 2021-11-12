Cüppeler bavulda, şehir şehir seçmen avında

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimleri, 4-5 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapılacak. 4 isim aday olduğunu açıkladı. Seçimlerde 348 delege oy kullanacak. En çok oyu alan aday, yeni TBB Başkanı olarak seçilecek.

ANADOLU ETKİSİ ARTTI

Yapılan çoklu baro düzenlemesiyle, İstanbul Barosu’nun delege sayısı 14’e, Ankara Barosu’nda 8’e, İzmir Barosu’nda 6’ya, Antalya Barosu’nda ise 5’e düşürüldü. Anadolu barolarının etkinliği artmış durumda. Bu nedenle adaylar, şehir şehir dolaşıyor. Başkan adayları seçimlere ilişkin Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan: “Savunmanın parçalanma çabasına ses çıkarmayan, hukuku teferruat gören başkanı ile özdeşleşmiş bugünkü TBB yönetim anlayışına karşı, aday olmaya karar verdim.”

Antalya Barosu Avukat Alper Tunga Bacanlı: “9 senenin özeti yeşil pasaport olmamalıydı. Duruş değişikliği şık olmadı.”

Eski TBB Başkanı Vedat Ahsen Çoşar: “Baro siyasetinin sadece Metin Feyzioğlu gitsin anlayışı temelinde yapılması yanlıştır. ”

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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise yoğun programını gerekçe göstererek açıklama yapmadı.