Cüneyt Özdemir'in acı günü: Annesi Hamiyet Özdemir toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 15:19

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in hayatını kaybeden annesi Hamiyet Özdemir (88) Çorum'da toprağa verildi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir, 3 aydır tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Özdemir için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazı sonrası Çorum Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamiyet Özdemir, Hıdırlık Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Cüneyt Özdemir, babası Ahmet Özdemir, yakınları ve bazı basın kuruluşlarından meslektaşları katıldı.  

