Cümle kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Dilimizde tümce olarak kullanılmaktadır. Cümlenin tanımı bazı sözlüklerde şöyle verilmiştir:

- Bir yargıyı bildirmek amacıyla tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiil ile birlikte kullanılan kelimeler, tümce.

- Bütün, hep.

Cümle Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde kelimelerin eş anlamlar, mecaz anlamlar ve yakın anlamlar bulunmaktadır. Eş anlam yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimeler demektir. Cümle kelimesi ise dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Cümle eş anlamlısı birkaç tanedir. Cümle kelimesinin eş anlamlarından biri tümcedir. Cümle kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup tümce kelimesi ise Türkçe bir kelimedir. Cümle kelimesinin diğer bir eş anlamı bütün ve herkestir. Cümle kelimesi cümle içerisinde herkes anlamında da kullanılabilir.

Cümle Eş Anlamlısı

- Cümle kelimesinin eş anlamlısı tümce kelimesidir.

- Cümle kelimesi ayrıca cümle içerisinde bütün veya herkes anlamında da kullanılabilir.