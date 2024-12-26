Cumhuriyet’in ilk kilisesinde Noel heyecanı

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Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan ve geçen yıl hizmete açılan İstanbul Bakırköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi’nde de ayin vardı. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Kenan Gürdal, “Bu kilise, Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi. Bu kadar kalabalığı da alabilecek tek kilise. İstanbul’da daha büyük bir kilisemiz yok. Kalabalık cemaati görmek bizi heyecanlandırdı. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanı’mıza, bu kilisenin temelini atıp açılışını yapmasından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’ndeki Noel ayininde de dualar edildi. Patrikhane bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde sabah başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti. Hatay’daki ayin 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi’nin yerine St. Pierre Kilisesi’nde gerçekleştirildi. (AA - DHA)

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ERDOĞAN’DAN NOEL MESAJI

-CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Hıristiyan inancına mensup vatandaşların Noel Yortusu’nu tebrik etti. İletişim Başkanlığı’nda yapılan açıklamaya göre Erdoğan mesajında şunları kaydetti: “Noel Yortuları vesilesiyle Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı, en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlarımız arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri bizim için büyük önem arz etmektedir.” (ANKARA)