MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhuriyetin 97'nci yılı için koştu
GeriGündem Cumhuriyetin 97'nci yılı için koştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 18:00 | Son Güncelleme:

Cumhuriyetin 97'nci yılı için koştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhuriyetin 97'nci yılı için koştu
Abone Olgoogle-news

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 37 yıldır maraton koşularına katılan Hasan Parlas (70), cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü için 19 kilometre koştu.

Cumhuriyetin 97nci yılı için koştu

Şu ana kadar katıldığı ulusal ve uluslararası 100 maratona, 100’den fazla madalya sığdırmanın mutluluğunu yaşayan orman müdürlüğünden emekli Hasan Parlas, Cumhuriyet Bayramı anısına koştu. Altınova’dan Ayvalık’a kadar 19 kilometrelik koşusunu Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlayan Parlas’a, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşlik etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı için koştuğunu söyleyen Hasan Parlas, “Ayvalık ile Altınova arasında 5 yıldır, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda koşuyorum. Büyük önder Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'e uzanan yolda tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle