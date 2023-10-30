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Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel 5 lira basıldı

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Darphane#Türkiye Yüzyılı
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel 5 lira basıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 07:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kapsamında hatıra parası olarak basılan madeni 5 TL'nin bugün tedavüle sunulacağını duyurdu.

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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı için 5 TL madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

Bugün tedavüle girecek olan 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı. 100'üncü yıl temalı 5 TL tedavül hatıra paranın iç göbeğinde 'Türkiye Yüzyılı' logosu kullanıldı. Logonun üzerinde '5' ibaresi, alt kısmında ise 'Türk Lirası' ibaresi bulunuyor.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Darphane#Türkiye Yüzyılı

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