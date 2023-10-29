Cumhuriyetin 100. Yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde TOGG konvoyu

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabahın ilk saatlerinde başlarken, sokaklar ve caddeler ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. 81 ilde büyük coşkuyla kutlanan bayrama TOGG kullanıcıları da damga vurdu.

CNN Türk Muhabiri Emel Telli İstanbul'daki kutlamalardan şu bilgileri aktardı:

Burası Yavuz Sultan Selim Köprüsü, TOGG kullanıcıları bu alana geldi. Saatler öncesinden geldiler ve saat 13:45’i beklediler. Saat 14.30’da start verildi ve TOGG kullanıcıları Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Anadolu Yakası’na ilerledi.

Çok sayıda TOGG kullanıcısı vardı. Sadece İstanbul değil Türkiye’nin farklı illerinden de buraya gelenler var. Röportajlarımızdan birinde vatandaşlardan biri Van’dan geldiğini söyledi. Bursa, Eskişehir’den gelenler var.

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Aileleri, arkadaşları ile gelenler var. Ellerde de Türk bayrakları var. Şanlı zafer TOGG’larla kutlandı.

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