'Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız'

Haberin Devamı

Başkentte Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı. Devlet erkânı Aslanlı Yol’dan yürüdükten sonra Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Erdoğan ve heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan şu mesajı yazdı:

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

“Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 98’inci yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını arttırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm insanlığın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde, Türkiye ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanlarında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.”

Törenlerin sonunda Erdoğan’ın Bahçeli’yi aracına davet etmesinin ardından, iki lider kabul töreni için Cumhurbaşkanlığı’na gitti.

Haberin Devamı

ERDOĞAN’DAN MOZOLEYE ÇELENK

Anıtkabir’deki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri, bakanlar, yargı organı temsilcileri ile diğer protokol üyeleri katıldı. Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

BEŞTEPE’DEKİ KABULDE ‘10 BÜYÜKELÇİ’ YOKTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçerek tebrikleri kabul etti. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkânı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu. Tören, Ankara’da görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sunmasıyla sona erdi. Geçtiğimiz günlerde bildiri yayımlayan ABD, Almanya, Fransa ve Kanada’nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisinin, törendeki misyon temsilcileri arasında yer almadığı görüldü. Bu büyükelçilere davet iletilmediği öğrenildi.