Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kravatında 'KAAN' detayı... Anıtkabir Özel Defterini imzaladı: Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışacağız

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Başkent Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

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KRAVATTA 'KAAN' DETAYI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir’de düzenlenen törende, milli muharip uçak KAAN figürlerinin yer aldığı kırmızı kravatı tercih etti. Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı’nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda KAAN desenli kravat takmıştı. Cumhuriyet Bayramı’nda aynı desenin kırmızı rengini kullanması, milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın figürleri, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir’deki törene taşınmış oldu. Bu sembolik tercih, gök vatanın güvenliğini milli teknolojiyle sağlama ve savunmada dışa bağımlılığı azaltma iradesini öne çıkardı.

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KAAN KRAVATI SEMBOLİK BİR BAĞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü programında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etmesi ve Türk Devletleri Teşkilatının 13’üncü Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye gelen konuk devlet başkanlarını karşılaması da yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın üye olduğu teşkilatta Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gözlemci statüsünde bulunuyor. Türk dünyasının Ankara’da buluştuğu gün tercih edilen KAAN kravatı, milli havacılık hamlesi ile dost ülkelerle savunma iş birliği arasında sembolik bir bağ kurdu. Bedir Mutabakatı’ndan Cumhuriyet Bayramı’na uzanan bu tercih, KAAN’ı Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının ve savunma alanındaki ortaklıklarının ortak simgesi olarak öne çıkardı. (DHA)

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ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk, bugün uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ndeki notuna şu şekilde devam etti: Türkiye Cumhuriyeti'ni devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için yoğun bir cephede mücadele içindeyiz. Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabınızda mündemiç; 'Bizi millî davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Millî davamız bizim hayatımızdır.' sözleri bu ışıkta, millî davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAYRAM TEBRİĞİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini Külliye’de kabul etti.