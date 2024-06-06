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‘Cumhuriyete Doğru’ 25 bin izleyiciyle buluştu

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#MİLLİ Eğitim Bakanlığı#Tiyatro Oyunu#İstanbul
‘Cumhuriyete Doğru’ 25 bin izleyiciyle buluştu
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından cumhuriyetin 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Cumhuriyete Doğru’ tiyatro oyunu İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda 25 bine yakın izleyiciyle buluştu.

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Bugüne kadar 30 farklı ilde toplam 40 kez sahnelenen, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve mücadele kahramanlarının geçirdiği süreçleri aşama aşama anlatan eser, 400 kişilik dev kadrosuyla bir kez daha İstanbul’da izleyici karşısına çıktı. İlgiyle izlenen oyunun sonunda konuşan Bakan Tekin, şunları söyledi:

İZ BIRAKACAK BİR OYUN

“Bu oyun sadece dünya ve Türk tiyatro tarihini değil aynı zamanda Türk siyasi hayatında da iz bırakacak. Çünkü bizi millet yapan ve üzerinde hem fikir olduğumuz değerler ancak bu kadar güzel bir şekilde ifade edilebilirdi. Oyunda yer alan sanatçılarımızın hepsi kendi özel işlerini bırakarak bu oyunu sergilemek için hiç tereddüt etmeden Türkiye’nin dört bir yanına gitti. Eğer bu oyun 40 defa sergilendiyse bu tamamen oyuncularımızın fedakarlıklarından kaynaklanıyor.”

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ÖĞRETMENLER KORODA

Oyunda, öğretmenlerden ve profesyonellerden oluşan bir orkestra ve koro da yer aldı. Murat Kodallı ise orkestra şefi olarak görev yaptı. Orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenen bu özel yapımda, proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş üstlendi. Başrolleri ise Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Bora Severcan, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaştı.

‘Cumhuriyete Doğru’ 25 bin izleyiciyle buluştu

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#MİLLİ Eğitim Bakanlığı#Tiyatro Oyunu#İstanbul

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