Cumhuriyet zirvede

Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 07:00

Aksaray’da Hasandağı Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyelerinden oluşan 20 kişilik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 3 bin 288 metre yükseklikteki Hasandağı’nın zirvesine tırmandı.

5 saatlik tırmanış sonrası zirveye ulaşan doğaseverler, burada Türk bayrağı açıp bayramı kutladı. Türkiye’nin farklı illerinden giden 102 dağcı; Niğde’de 3 bin 723 metre yüksekliğindeki Emler Zirvesi’ne tırmanarak Cumhuriyet coşkusunu doruklarda yaşadı. Sokullupınar Kamp Alanı’nda bir araya gelen dağcılar, zorlu doğa şartlarında yaklaşık 8 saatlik bir tırmanış gerçekleştirdi. Zirveye çıkan sporcular, Türk bayrağı açtı ve hep birlikte İstiklal Marşı’nı okuyarak Cumhuriyet’in 102. yılını en yüksek noktada kutlamanın gururunu yaşadı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cudi Dağı’nda Kaymakam Çağlar Partal öncülüğünde ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ düzenlendi. Katılımcılar, Cudi Dağı’nın Sefine bölgesinde bir araya gelerek yürüyüşe geçti. Etkinlik sırasında dağın etekleri ve zirve bölgesinde Türk bayrakları açıldı. Yürüyüşün ardından program, Cudi Dağı’ndaki şehitlik ziyaretiyle devam etti.

