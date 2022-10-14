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Cumhuriyet tarihinin en küçük bağışçısı: Yüce gönüllü Necdet

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#Tarihi Eser#Bağış#Necdet
Cumhuriyet tarihinin en küçük bağışçısı: Yüce gönüllü Necdet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:00

Troya Müzesi uzmanlarınca yapılan araştırmada, Türkiye'nin bilinen en küçük tarihi eser bağışçısının, arazide bulduğu Roma dönemine ait mezar stelini 1934 yılında Çanakkale Müzesi'ne bağışlayan 1923 doğumlu Necdet isimli bir çocuk olduğu ortaya çık

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ÇANAKKALE'deki Troya Müzesi (Eski Çanakkale Müzesi), müze tarihinin 111'inci yılı nedeniyle arşiv çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzmanlar, çalışmalar sonrası Türkiye müzecilik tarihiyle ilgili heyecan verici bir belgeye ulaştı. Belgeye göre, Türkiye'nin bilinen en küçük eser bağışçısının arazide bulduğu Roma dönemine ait mezar stelini (taş) 1934 yılında Çanakkale Müzesi'ne bağışlayan 1923 doğumlu Necdet isimli çocuk olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet tarihinin en küçük bağışçısı: Yüce gönüllü Necdet

HEYECAN VERİCİ

Bu sene yoğun olarak arşiv çalışmaları yaptıklarını kaydeden Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Bu arşiv çalışmalarının birinde rastladığımız evrak, bizi oldukça şaşırttı. Çanakkale'deki İstiklal Mektebi öğrencisi 159 numaralı Necdet'in, Çanakkale Müzesi'ne bir eser bağışladığını gördük. Bizim için son derece heyecan vericiydi. Çünkü sadece 11 yaşında bir çocuk, arazide bulduğu bir eseri alıyor, müzeye bağışlıyor. 'Necdet'ten daha küçük bir bağışçımız var mı' diye tüm koleksiyonumuzda tarama yaptık. Hayır. Necdet, Çanakkale Müzesi'nin en küçük bağışçısıydı" dedi.

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Cumhuriyet tarihinin en küçük bağışçısı: Yüce gönüllü Necdet

KOCA TAŞI YÜKLENMİŞ

Küçük Necdet’in bağışladığı eser Roma dönemine ait. Gölcük, “30 santim yüksekliğinde bir eser. Necdet’in bu eseri nasıl taşıyabildiği konusunda bir soru işareti olmuştu. Eserin bir bölümünde kırık var ama oldukça iyi durumda” dedi.

BAĞIŞ BELGESİYLE SERGİLENECEK

Müze Müdürü Gölcük, “Çok yakın bir zamanda Necdet’in bağışladığı eseri, BAĞIŞ belgesiyle sergiye çıkartıp, tüm ziyaretçilerimizle bu güzel öyküyü paylaşacağız” dedi.

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#Tarihi Eser#Bağış#Necdet

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