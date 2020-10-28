‘Cumhuriyet sokakta kurulmadı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

ADAM GİBİ ADAMDI

“Osman Durmuş’u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhum kardeşim Durmuş inanmış bir ülkücü, mücadeleci devlet adamı, adam gibi adamdı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri, ortadadır.

TEHLİKELİ EDEBİYAT

Tehlikeli sokak edebiyatı son günlerde sık sık telaffuz edilmektedir. Hele bir çıksınlar sokağa da, acıklı şekilde görsünler Hanya’yı Konya’yı, dünyanın kaç bucak olacağını.

Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir. Askıda ekmek vardır, ama size sokakta ekmek yoktur, ‘var’ diyorsanız sonuçlarını göze almak zorundasınız. Hollanda Özgürlük Partisi’nin soysuz Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na terörist diyecek kadar alçalmış, faşistin kim olduğunu gözler önüne sermiştir. İslam’ın yapılandırılacağından bahsetmek müflis Macron’un haddi değildir. Bu siyasi şizofren ne hakla İslam’ı hedef olarak belirlemiştir?"