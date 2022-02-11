'Cumhuriyet Sitesi' davasında görevsizlik ve tutuklama taleplerine ret

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Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Bayraklı ilçesindeki 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok ile ilgili iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında tutuksuz sanıklar Ege İşcan'ın 1992 yılında bina yapılırken 'fenni mesul' ve Hüseyin Özener'in 'sürveyan', Mehmet Kuşakçı'nın ise 1996'da yapılan tadilat sırasında 'fenni mesul' olduğu belirtildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda; C Blok'ta projelendirmede eksikler, malzeme özelliklerinde yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapı denetiminde yetersizlikler bulunduğu; binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldığı bu nedenle de sanıkların kusurlu oldukları belirtildi. Sanıkların ise kendilerine yöneltilen suçları kabul etmedikleri, iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler sonucu sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri, bu nedenle de ayrı ayrı 8 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



FENNİ MESUL DURUŞMAYA KATILMADI



Tutuksuz sanıklar, İzmir 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Ege İşcan, hastalığı nedeniyle duruşmaya katılmazken, Hüseyin Özener ve Mehmet Kuşakçı ile müştekilerle taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, ilk olarak Mehmet Kuşakçı'ya söz verildi. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Kuşakçı, "Binayla ilgili olarak ne proje yapım sürecinde ne de kontrol anlamında ilgim, alakam yoktur. 1996 yılında serbest projeci olarak çalışıyordum. Sadece zemindeki dükkanlardan birinin sahibi bana gelerek içinde tadilat talep etti. Bu da basit bir duvar örülmesiydi. Projesini hazırladım. Belediyeye sunduk, onaylandı ve gerçekleştirildi. Tadilatın projeye uygun olarak yapıldığı tespit edildi ve kullanım için izin verildi. Bu tadilat binanın taşıyıcı sistemlerine zarar veren bir tadilat değildi. Büyük bir dükkandı ve ikiye bölünmesi amacıyla duvar örülecekti" dedi.

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