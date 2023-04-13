Cumhuriyet Sitesi davasında dinlenen sanık belediye çalışanı: O zaman zemin etüt çalışması yapılmazdı

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Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok ile ilgili 1991 yılında Karşıyaka Belediyesi'nde görevli İmar Müdürlüğü Şube Şefi Fitnat Perihan U. (64), İmar Müdürlüğü Teknisyeni evli ve 2 çocuk babası Hıdır A. ve Belediye İmar Müdürü Kamuran T. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, binanın 1975 tarihli 'Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun yapılmadığı ve onay veren kamu kurumunda çalışan görevli ya da görevlilerin de bu durumdan sorumlu olduğu belirtildi. İddianamede binanın projelendirmede eksiklik, malzeme özelliklerinde noksanlık, uygulama ve işçilik hatalarıyla yapım denetiminde yetersizlikler nedeniyle yıkıldığı belirtildi. Hıdır A.'nın ruhsatı düzenlediği, Fitnat Perihan U.’nun bunu kontrol ettiği ve Kamuran T.’nin de belgeyi onayladığı da iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ışığında 3 şüphelinin kişilerin maddi ve manevi mağduriyetlerine yol açmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları belirtilerek, haklarında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



'SORUMLULUK PROJEYİ ÇİZEN İNŞAAT MÜHENDİSİ VE ONAYLAYAN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NA AİT'



Tutuksuz sanıkların, bugün Karşıyaka 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Hıdır A. ve Kamuran T. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Sanık Fitnat Perihan U. ise duruşmada yer almadı.



Duruşmada ifade veren sanık Hıdır A., "Olay tarihinde Karşıyaka Belediyesi'nde müracaata bakan görevliydim. Ancak eleman eksikliği nedeniyle ruhsat düzenleme, daha doğrusu ruhsatları yazıp imzalamaya da geçici olarak bakıyordum. Yapılarla ilgili olarak vatandaşın ya da yetkililerin getirdiği belgeler belediyemizde önce müracaat bölümüne teslim edilir. Ardından yetkili ve teknik elamanlar projeleri inceler. Her biri kendi alanında yaptıkları inceleme sonucunda imza atıp, onayladıktan sonra dosya ruhsat masasına gelir. O dönem ruhsat masasında çalıştığım için sadece gelen dosyanın bürokratik olarak ilgililer tarafından imzalanıp, imzalanmadığını kontrol ederim. İmzalanmış ise ben ruhsat düzenlerim. Bunun dışında projeyi inceleme, değerlendirme gibi bir yetkim yoktur. Dolayısıyla suç kastım ya da eylemden dolayı suçum yoktur. Beraatimi isterim. Kaldı ki: söz konusu binanın sorumluluğu hem projeyi çizen inşaat mühendisine hem de bunu onaylayan İnşaat Mühendisleri Odası'na aittir. Bunu da hatırlatmak isterim. Kaldı ki, Belediye ile İnşaat Mühendisleri Odası arasında da protokol vardır" ifadelerini kullandı.

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