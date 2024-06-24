Cumhuriyet savcısından hayat kurtaran hamle: 79 yaşındaki avukat ölümden döndü

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Olay, Orhangazi ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Orhangazi Adliyesi'nde görevli icra başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl'ün tayini sebebiyle veda yemeği organize edildi. Yemeğe hakim, savcılar, adliye personeli ile avukatlar katıldı. Orhangazi ilçesinde uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin, yemek yerken, soluk borusu tıkanıp, aniden fenalaştı. Çevredekilerin müdahalesi sonuç vermezken; Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül, Heimlich manevrası uyguladığı avukat Elçin'in yeniden nefes almasını sağladı.

Bu arada olay, mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde avukat Güner Elçin'in yemekte fenalaştığı, çevredekilerin ilk müdahalelerinin sonuç vermediği ve başsavcı Tekgül'ün hızla yardıma geldiği görülüyor. Tekgül'ün Heimlich manevrası uygulamasının ardından Elçin'in kendine gelişi de kameraya yansıdı.

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Bursa Barosu avukatlarından Güner Elçin, ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50'nci yılı onuruna berat almıştı.