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Cumhuriyet ressamının tabloları aidat için satılmış

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#Naci Kalmukoğlu#Şişhane#Ferah Apartmanı
Cumhuriyet ressamının tabloları aidat için satılmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

Ünlü ressam Naci Kalmukoğlu’nun Şişhane’deki Ferah Apartmanı için yaptığı iki yağlıboya tablonun yerinde kopyalarının asılı olduğu ortaya çıktı. Tabloların asıllarının apartman sakinleri tarafından biriken aidat borcu için satıldığı anlaşıldı.

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Hacettepe Üniversitesi’nin sanat tarihi bölümünde duvar resimli apartmanlar üzerine doktora tezi hazırlayan Muzaffer Karaaslan, Cumhuriyet döneminin ünlü ressamlarından Naci Kalmukoğlu’nun Şişhane’deki Ferah Apartmanı için yaptığı iki tablonun yerinde baskıdan kopyalar asılı olduğunu ortaya çıkardı. 1933 yılında inşa edilen apartmanın şu anki sakinleriyle görüşen Muzaffer Karaaslan tabloların akıbetini şöyle anlattı:

Cumhuriyet ressamının tabloları aidat için satılmış

KOPYALARINI ASMIŞLAR

“Kaybolan tarihi 2 duvar resmiyle ilgili apartman sakinlerinden aldığım bilgiye göre, yaklaşık 20-25 sene önce, aidatların ödenmediği gerekçesiyle orijinal resimler yerinden çıkarılıp apartman borçları yüzünden satılmış ve oraya baskı resimler konulmuş. Şu an Kalmukoğlu tablolarının nerede olduğunu kimse bilmiyor.”

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Cumhuriyet ressamının tabloları aidat için satılmış

SOVYET DEVRİMİ’NDE İSTANBUL’A KAÇTI

Aslen Kalmuk Türkü olan ressam Nikolay Kalmikoff 1896’da bugün Ukrayna topraklarında kalan Kharkov’da doğdu. Ekim Devrimi’nin ardından da 1920 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a kaçtı. Türk vatandaşı olup Naci Kalmukoğlu adını aldı. Kalmukoğlu Türkiye’ye ilk geldiği yıllarda bir süre tiyatro dekorları yaptı,İstanbul’un büyük sinemalarında, otellerinde ve lokantalarında panolar ve İzmir Fuarı’nın pavyon resimlerini çizdi.

Cumhuriyet ressamının tabloları aidat için satılmış

Ayrıca İstanbul’daki pek çok apartmanın girişini süslemesi için tablolar yaptı. Tabloları özellikle Beyoğlu, Tepebaşı, Şişli ve Nişantaşı’ndaki apartmanların giriş hollerini süsledi. Ancak bu eserlerden birçoğu apartmanların yıkılması ya da hırsızlıklar nedeniyle kayboldu. Kalmukoğlu’nun bir eseri 4 Kasım 2007’de yapılan bir müzayedede 653 bin 430 dolara alıcı buldu. Bu, satılan en pahalı eseri olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Naci Kalmukoğlu#Şişhane#Ferah Apartmanı

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