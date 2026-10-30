"Cumhuriyet özgürlüktür eşitliktir"

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kadıköy’de düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katıldı. Özel, yürüyüşün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi: “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Şu muhteşem kalabalığa bir bakın. Bu yağmurun altında şu dalgalanan bayraklara bir bakın. Işıl ışıl gözlere bir bakın. Tam 103 yıldır bu milletin elinden bayrağı, gönlünden cumhuriyet sevgisini alamadılar, alamayacaklar. ‘Cumhuriyet nedir’ diye soruyorlar. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet eşitliktir. Cumhuriyet bağımsızlıktır. Ama benim için Cumhuriyet bu milletin başının üstündeki yüce bir çatıdır. O çatı, 86 milyonun evidir. Bu büyük çatının dört temel direği var. Bunlardan biri demokrasidir. Demokrasi, milletin sandıkta verdiği kararın kabul edilmesi, milletin seçtiğine saygı duyulmasıdır. İkincisi adalettir. Adalet, mahkeme kapısında zenginin de yoksulunda eşit olmasıdır. Adalet, kimsenin çocuğunun kapatamayacağı kadar bir farkla hayata geriden başlamamasıdır.

GELECEĞİN ÖNCÜLERİYİZ

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Üçüncüsü laikliktir. Laiklik herkesin inancını da yaşamını da dilediği gibi özgürce yaşaması, sürdürmesidir. Dördüncüsü sosyal devlettir. Kimseyi geride bırakmayan, kimseyi unutmayan, kimseyi bir diğerinden ayırmayan sosyal devlettir. Bizler cumhuriyetçiyiz ama sadece geçmişin bekçileri değil geleceğin öncüleriyiz. Bugünkü Cumhuriyetimizin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Cumhuriyetin kazanımlarına kastediyorlar. Bu millet, Cumhuriyeti yokluk içinde kurdu, varlık içinde yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Buradan sizlere söz veriyorum. Bir gün o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. O pazardan sonraki pazartesi bu caddede bu tırla birlikte hep beraber yürüyeceğiz. Var mısınız? O zaman hep beraber iktidara doğru yürüyelim arkadaşlar.”