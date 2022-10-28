Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhuriyet Kupası Hava Koşusu şöleni yarın Adana'da başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Cumhuriyet Kupası Hava Koşusu#Adana#Türk Okçuluk Federasyonu
Cumhuriyet Kupası Hava Koşusu şöleni yarın Adanada başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 11:06

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği Cumhuriyet Kupası Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası Adana'da yarın başlayacak.

Haberin Devamı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun organize ettiği Cumhuriyet Kupası Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Adana'da yarın başlayacak.

İki gün sürecek organizasyonda program şöyle:

YARIN:

09:30-12:00 – 35 Libre Sınırlı Çekiş Kuvveti 13 Yaş ve Altı Karma Hava Koşusu

12:00-15:00 – 50 Libre Sınırlı Çekiş Kuvveti 14 – 17 Yaş Karma Hava Koşusu

15:00-18:00 – 50 Libre Sınırlı Çekiş Kuvveti 50 Yaş ve Üstü Karma Hava Koşusu

PAZAR:

08:30-11:00 – Sınırsız Çekiş Kuvveti Büyük Kadınlar Hava Koşusu

11:00-14:30 – Sınırsız Çekiş Kuvveti Büyük Erkekler Hava Koşusu

14:30-16:30 – Mürekkep Yay Karma Hava Koşusu

17:00-18:00 – Ödül Töreni

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhuriyet Kupası Hava Koşusu#Adana#Türk Okçuluk Federasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek