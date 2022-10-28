Cumhuriyet Kupası Hava Koşusu şöleni yarın Adana'da başlıyor

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun organize ettiği Cumhuriyet Kupası Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Adana'da yarın başlayacak.
İki gün sürecek organizasyonda program şöyle:
YARIN:
09:30-12:00 – 35 Libre Sınırlı Çekiş Kuvveti 13 Yaş ve Altı Karma Hava Koşusu
12:00-15:00 – 50 Libre Sınırlı Çekiş Kuvveti 14 – 17 Yaş Karma Hava Koşusu
15:00-18:00 – 50 Libre Sınırlı Çekiş Kuvveti 50 Yaş ve Üstü Karma Hava Koşusu
PAZAR:
08:30-11:00 – Sınırsız Çekiş Kuvveti Büyük Kadınlar Hava Koşusu
11:00-14:30 – Sınırsız Çekiş Kuvveti Büyük Erkekler Hava Koşusu
14:30-16:30 – Mürekkep Yay Karma Hava Koşusu
17:00-18:00 – Ödül Töreni