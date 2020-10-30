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Haber Giriş: 30.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cumhuriyet işte bu... Çoban dede hâkim torun

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Cumhuriyet işte bu... Çoban dede hâkim torun
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Bir kağnı fotoğrafı eşliğindeki “Çobanlık yapan Ahmet Dursun’un torunu Mehmet Akif Dursun’un hâkim olmasını sağlayan rejime Cumhuriyet denir” paylaşımı, Cumhuriyet’in ne demek olduğunu bir kez daha gösterdi.

İstanbul Adalet Sarayı 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi Mehmet Akif Dursun (39), sosyal medya hesabından “Arsiyan dağlarında çobanlık yapan Ahmet Dursun’un torunu Mehmet Akif Dursun’un İstanbul Adalet Sarayı’nda hakim olmasını sağlayan rejime Cumhuriyet denir” yorumunu yaptı. Artvin Şavşat’a bağlı Arsiyan Yaylası’nda dünyaya gelen Mehmet Akif Dursun’un, dedesinin kağnıyla çekilmiş fotoğrafıyla paylaştığı bu mesaj binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Hâkim Dursun bu mesajın ardından da “Modern, demokratik, eşitlikçi Türk Cumhuriyetini kuran başta Ulu Önder ve ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bugüne kadar yaşatılmasında emeği geçen herkese saygı, minnet ve şükranlarımla” yazılı bir paylaşım yaptı.

FETÖ’YE SERT MESAJ

Dursun 2018 yılında Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görev yaparken FETÖ operasyonları hakkında, “FETÖ’nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock, ankesör, dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız. Yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecek” demişti. 

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