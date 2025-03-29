×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Maltepe'de miting

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Maltepe#Ekrem İmamoğlu
Cumhuriyet Halk Partisinden Maltepede miting
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 12:52

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi" için vatandaşlar alana geldi.

Haberin Devamı

CHP'nin Maltepe Sahili'ndeki miting alanında düzenlediği 'Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' adlı mitingine katılmak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren alana gelmeye başladı.

Cumhuriyet Halk Partisinden Maltepede miting

Mitinge katılmak isteyenler ellerindeki Türk bayraklarıyla alandaki yerini aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yapacağı miting alanındaki belirli noktalara dev ekran ve ses sistemleri kuruldu.Miting alanına ulaşmak isteyenler Marmaray'ın Süreyya Plajı durağında yoğunluk oluşturdu.

Cumhuriyet Halk Partisinden Maltepede miting

Cumhuriyet Halk Partisinden Maltepede miting

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Maltepe#Ekrem İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!