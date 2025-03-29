Cumhuriyet Halk Partisi'nden Maltepe'de miting

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CHP'nin Maltepe Sahili'ndeki miting alanında düzenlediği 'Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' adlı mitingine katılmak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren alana gelmeye başladı.
Mitinge katılmak isteyenler ellerindeki Türk bayraklarıyla alandaki yerini aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yapacağı miting alanındaki belirli noktalara dev ekran ve ses sistemleri kuruldu.Miting alanına ulaşmak isteyenler Marmaray'ın Süreyya Plajı durağında yoğunluk oluşturdu.