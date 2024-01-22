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Cumhuriyet Halk Partisi'nde idare amirliği seçimi krize dönüştü

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#Cumhuriyet Halk Partisi#ANKARA#TBMM
Cumhuriyet Halk Partisinde idare amirliği seçimi krize dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 16:31

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ederken parti içinde de gerilim artıyor. Meclis'teki idare amiri seçiminde parti içi ayrışmalar yaşandı. Krize dönüşen seçimi, parti içi muhalefetin adayı kazanırken, vekillere 'yanlışlıkla', 'Genel Başkan Kılıçdaroğlu kürsüde olacak' içerikli duyuru gönderildi. Hata fark edildi, duyuru geri çekilerek düzeltildi.

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Genel başkan değişiminin yaşandığı kurultayın ardından CHP'de sular durulmuyor. Partide "küskün ve kırgınların" oluşturduğu muhalefet grubu ile CHP yönetimi arasında gerilim artıyor.

Muhaliflerin yerel seçim sonrası için yeni bir kurultay hazırlığı yaptığı iddia ediliyor.

İDARE AMİRLİĞİ SEÇİMİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

TRT Haber'in haberine göre, parti içindeki gerilimin zirveye tırmandığı son olay CHP'de aylardır çözülemeyen Meclis İdare Amiri seçiminde yaşandı.

Yeni Genel Başkan Özgür Özel'in adayı Yaşar Tüzün ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Uğur Bayraktutan karşı karşıya geldi. Bayraktutan, 67 oyla seçimi kazanırken Tüzün 55 oyda kaldı.

Grup Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen 4 ismin de muhalefete yakın isimler olduğu belirtildi. Seçimde parti içi muhalefetin zaferi "kurultay rövanşı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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YANLIŞ MAİL GÖNDERİLDİ

İdare amiri seçiminin ardından CHP'de "e-posta" olayı yaşandı.

Parti'nin resmi adresinden yanlışlıkla gönderilen Genel Kurul Gündemi e-postasında "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması" ifadesine yer verildi.

CHP kulislerinde, son yaşanan olayların parti yönetimini tedirgin ettiği konuşuluyor. CHP grup tüzüğüne göre grup başkan vekilleri, milletvekillerinin güvensizlik oyuyla düşürülebiliyor.

Değişimci kanattan olan grup başkan vekillerinin muhalefetin hedefindeki isimler olduğu belirtiliyor.

Hatanın fark edilmesi üzerine duyuru geri çekildi ve düzeltme yapıldı. (Kaynak: TRT Haber)

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#Cumhuriyet Halk Partisi#ANKARA#TBMM

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