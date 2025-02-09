Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri Galata Köprüsü'nde Filistin için toplandı

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Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, bugün Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında Filistin'e destek olmak amacıyla toplandı. Üzerinde 'Nehirden denize, özgür Filistin', 'Bu yürüyüş zulme direniş' ve 'Susmak ortak olmaktır' gibi sloganların yazılı olduğu pankartları taşıyan partililere, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da eşlik etti. Grup adına basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, " Son yıllarda Gazze’de yaşananlar bir savaş değil, bir soykırımdır. İsrail, dünyanın gözünün önünde çocuk demeden, kadın demeden katliamlar yaptı. Son bir buçuk yılda Gazze’de 50 bine yakın insan katledildi. 2 milyondan fazla insan yerinden edildi. Gazze yerle bir edildi. Hastaneler, okullar, yollar, hatta çadırlar hedef alındı, bombalandı. Şehirlerin altyapısı yok edildi. İnsanların yuvaları, yaşam alanları moloz yığınlarına çevrildi. Üstelik bunların hepsi tüm dünyanın gözünün önünde gerçekleşti. Bu insanlık suçuna karşı dünya ne yazık ki sessiz kaldı. İsrail, tüm uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak soykırım ve katliamlar gerçekleştirdi. Bu katliamlar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti" dedi.

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'TRUMP, FİLİSTİNLİLERİN ÜLKESİNE EL KOYMA PLANLARI YAPIYOR'

Çelik konuşmasının devamında, “O toprakları Filistinliler ekti. O toprakları Filistinliler biçti. O topraklar, Filistinlilere dedelerinden, atalarından emanet. Onlarca yıl ambargo altında yaşam savaşı verdi Filistinliler. Topraklarını savundular. Şimdi Filistinlilerin tarihi mücadelesini yerle bir etmek istiyorlar. Siyasi iktidarın bu konudaki suskunluğu ülkemiz açısından vahim bir tablodur. Evet, tekrar soruyoruz.