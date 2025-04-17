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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde imza kampanyası

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#CHP#İmza Kampanyası#Ekrem İmamoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde imza kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 12:16

CHP Genel Merkezi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli imza kampanyası düzenlendi.

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CHP Ankara İl Başkanlığı, parti genel merkezinde 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için bir imza da sen at' kampanyası gerçekleştirdi. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli kampanya için partililer sabah saatlerinden itibaren CHP genel merkezinde toplandı. Ankara'da bulunan CHP milletvekilleri de kampanyaya destek verdi. Partililer, genel merkez binasının bahçesine kurulan stantlarda imza verdi. (DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde imza kampanyası

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#CHP#İmza Kampanyası#Ekrem İmamoğlu

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