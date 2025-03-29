CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim talebiyle imzaları toplayacağız

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CHP'nin Maltepe Sahili'nde düzenlediği 'Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' adlı mitingine katılmak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren alana gelmeye başladı. Miting alanı çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Miting alanındaki belirli noktalara dev ekran ve ses sistemleri kuruldu. Alana ulaşmak isteyenler Marmaray'ın Süreyya Plajı durağında yoğunluk oluşturdu. Mitinge katılanlar polis noktalarından geçerek Maltepe Sahili'ndeki miting alanına girdi. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla, Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu da katıldı.
Mitingde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu "Ekrem İstanbul'un bütün sokaklarında, çarşılarında pazarlarında huzurla dolaşır. Yalnız İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında kendisine gösterilen büyük ilginin sevginin karşısında hiçbir kibire kapılmadan tepeden tırnağa tevazuyla dolaşır. Biliyorum benimle aynı duyguları aynı arzuları paylaşıyorsunuz. Varlığınızla güç veriyorsunuz "dedi. İmamoğlu'nun konuşması sırasında çocukları da sahnede bekledi. Anne Hava İmamoğlu da platforma çıkarak konuşma yaptı. Mitinge katılanları selamlayan İmamoğlu " Oğlum devlete hizmet ediyor. Bütün halkını seviyor halk onu seviyor. Teşekkür ediyorum" dedi.
'BUGÜN BURADA YAPILAN BİR ÇAĞRIDIR'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitingde bir konuşma yaptı. Yavaş konuşmasında, "Burada toplanan yüz binler bugün burada sadece bir konuşma dinlemiyorsunuz. Bugün burada yapılan şey bir çağrıdır. Burada toplanan yüz binler bir çağrıyı çiftçiye, işçiye, memura, emekliye kadınadır bu çağrı.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ KONUŞMA
İmamoğlu'nun konuşmasının ilk bölümü CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunurken, konuşmanın son 2 dakikası için yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Konuşma sırasında İmamoğlu'nun Saraçhane'deki İBB binasındaki bulunan makam odasındaki görüntüsü ekrana verildi. İmamoğlu konuşmasında, "23 Mart günü, 15,5 milyon yurttaşımızın ortak iradesi ve desteği ile başlayan sürecin sonunda, partimizin yetkili kurullarının kararıyla, resmen Cumhurbaşkanı adayı oldum. Başta, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Allah'a olan inancım ve dualarımla, sonra milletime olan bağlılığım, hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum.
'KAPI KAPI GEZECEĞİZ'
Daha sonra konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bugün İstanbul'da sadece bir miting yok. İstanbul'da bugün bütün metro istasyonlarında bütün Marmaray duraklarında ve istasyonlarında bütün iskelelerde mitingler var. Gelen Marmaray dolu. İskeleler dolu yollar dolu.
Konuşmasının devamında boykot çağrısını yineleyen Özel, "Yarın evlatlarıyla birlikte, babası Hasan amcamla birlikte, Ekrem Başkan’ın memleketi Trabzon‘dayım. Bayram namazından sonra Ekrem Başkan’ın özgürlüğü ve erken seçim talebi için bugün sizin arifesini yaşadığınız o demokrasi bayramını, yarın Ekrem Başkan’ın köyünden başlatarak, bir büyük imza kampanyasını hep birlikte başlatıyoruz. Hazır mıyız, 8 gün boyunca yarından itibaren kapı kapı gezeceğiz Ekrem Başkan’ın özgürlüğü için imzaları toplayacağız. Erken seçim talebiyle imzaları toplayacağız.
'BEN MİLLİ İRADEYİM'
Özel konuşmasının sonunda "Buradan hep birlikte Türkiye'nin güzel insanlarına dayanışma gösterenlere bayramlaşanlara yarına umutla baksınlar diye hep birlikte iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şimdi bugünün anlamıyla ve yarın başlatacağımız büyük kampanya için hep birlikte tekrar edelim. Ben milletim, ben milli iradeyim. Adayımı bırak, sandığımı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Ben milli iradeyim. Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Sizin önünüzde hiçbir güç duramayacak, hiçbir güç. Türkiye’nin en büyük kırılma anında herşeyi göze alıp sokaklara çıkanlara, barikatları aşanlara, meydanlara koşanlara ve yanındakinin hakkını kendi hakkı gibi bilen milyonlara teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum" dedi. Mitingin sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve çocuklarıyla platformdan mitinge katılanları selamladı.