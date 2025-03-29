CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim talebiyle imzaları toplayacağız

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CHP'nin Maltepe Sahili'nde düzenlediği 'Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' adlı mitingine katılmak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren alana gelmeye başladı. Miting alanı çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Miting alanındaki belirli noktalara dev ekran ve ses sistemleri kuruldu. Alana ulaşmak isteyenler Marmaray'ın Süreyya Plajı durağında yoğunluk oluşturdu. Mitinge katılanlar polis noktalarından geçerek Maltepe Sahili'ndeki miting alanına girdi. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla, Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu da katıldı.

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Mitingde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu "Ekrem İstanbul'un bütün sokaklarında, çarşılarında pazarlarında huzurla dolaşır. Yalnız İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında kendisine gösterilen büyük ilginin sevginin karşısında hiçbir kibire kapılmadan tepeden tırnağa tevazuyla dolaşır. Biliyorum benimle aynı duyguları aynı arzuları paylaşıyorsunuz. Varlığınızla güç veriyorsunuz "dedi. İmamoğlu'nun konuşması sırasında çocukları da sahnede bekledi. Anne Hava İmamoğlu da platforma çıkarak konuşma yaptı. Mitinge katılanları selamlayan İmamoğlu " Oğlum devlete hizmet ediyor. Bütün halkını seviyor halk onu seviyor. Teşekkür ediyorum" dedi.

'BUGÜN BURADA YAPILAN BİR ÇAĞRIDIR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitingde bir konuşma yaptı. Yavaş konuşmasında, "Burada toplanan yüz binler bugün burada sadece bir konuşma dinlemiyorsunuz. Bugün burada yapılan şey bir çağrıdır. Burada toplanan yüz binler bir çağrıyı çiftçiye, işçiye, memura, emekliye kadınadır bu çağrı.





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Toprağın alın terinedir. Bu milletin yorgun yüreğine yapılmış bir çağrıdır" dedi. Ardından Ekrem İmamoğlu mitingde yapay zeka destekli bir konuşma gerçekleştirdi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KONUŞMA

İmamoğlu'nun konuşmasının ilk bölümü CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunurken, konuşmanın son 2 dakikası için yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Konuşma sırasında İmamoğlu'nun Saraçhane'deki İBB binasındaki bulunan makam odasındaki görüntüsü ekrana verildi. İmamoğlu konuşmasında, "23 Mart günü, 15,5 milyon yurttaşımızın ortak iradesi ve desteği ile başlayan sürecin sonunda, partimizin yetkili kurullarının kararıyla, resmen Cumhurbaşkanı adayı oldum. Başta, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Allah'a olan inancım ve dualarımla, sonra milletime olan bağlılığım, hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum.

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Gücümüzü milletten alarak; bu kararlı, meşakkatli ve uzun yolculukta, Türkiye'nin tüm muhalefet partileriyle, muhalefetin tüm sivil temsilcileriyle tarihi bir dönemi yaşayacağız. Ben, bu yola çıkarken bir söz verdim. 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' dedim. Ne olursa olsun, bu milletin hak ettiği güzel günler için mücadeleden bir adım geri atmam dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi, her şart altında, canım pahasına yerine getireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, sizlere yakıştığı gibi, dürüstçe, mertçe yarışacağım. Adalet için, huzurlu bir toplum, zengin bir millet olmak için, demokratik bir düzen için, güçlü bir devlet için, korkmadan, yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğim. Kendimi önce Allah'a, sonra millete emanet ediyorum " dedi.

'KAPI KAPI GEZECEĞİZ'

Daha sonra konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bugün İstanbul'da sadece bir miting yok. İstanbul'da bugün bütün metro istasyonlarında bütün Marmaray duraklarında ve istasyonlarında bütün iskelelerde mitingler var. Gelen Marmaray dolu. İskeleler dolu yollar dolu.

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Ben buraya gelirken yürüyerek 10 kilometre ileriden yetişemeyeceğini düşünerek koşa koşa gelen on binleri gördüm. Ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık bugün burada bir tarih yazıyorsunuz. CHP'nin İmamoğlu'nun halkçı belediyeciliği 6 ay sonraki ölçümlerde yüzde 48'lik bir memnuniyet oranından yüzde 58'lere tırmandı" dedi.

Konuşmasının devamında boykot çağrısını yineleyen Özel, "Yarın evlatlarıyla birlikte, babası Hasan amcamla birlikte, Ekrem Başkan’ın memleketi Trabzon‘dayım. Bayram namazından sonra Ekrem Başkan’ın özgürlüğü ve erken seçim talebi için bugün sizin arifesini yaşadığınız o demokrasi bayramını, yarın Ekrem Başkan’ın köyünden başlatarak, bir büyük imza kampanyasını hep birlikte başlatıyoruz. Hazır mıyız, 8 gün boyunca yarından itibaren kapı kapı gezeceğiz Ekrem Başkan’ın özgürlüğü için imzaları toplayacağız. Erken seçim talebiyle imzaları toplayacağız.

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Bugün bu meydan Türkiye'ye birşey öğretiyor. Yarın demokraside biz bu meydandaki birçok partiyle rekabet ederiz yarışırız; ama adil mertçe demokratik bir yarış için bir Türkiye için yani herkesin sözünü söyleyebilmesi için siyaset yapabilmesi için bugün bu meydan rengarengiz. Eski zamanlarda ilkel kabileler zamanında dinler yokken, gökyüzünde bir gökkuşağı varken o kabilelerin secdeye kapandığı resimler var mağaralarda. Gökkuşağı farklı renklerin yan yana durduğu birbirinin içine ve işine karışmadığı ama doğru bir yerde en güzel görüntüyü verdiği doğa olayıdır.Bugün Maltepe Meydanı ne benimdir ne başkasınındır. Gökkuşağı gibi rengarenktir çok kültürlüdür çok partilidir ama bu meydan Türkiye'nin umududur yarınlarıdır. Bu meydandaki tüm görüşleri tüm yapıları tüm mezhepleri tüm inançları tüm etnik kökenleri gökkuşağına duyduğumuz saygıyla Cumhuriyetin kuruluş değerlerine duyduğumuz saygıyla yarına olan inancımızla yürekten selamlıyorum. Hepiniz sağolun var olun .Yarın hep birlikte bayramlaşacağız ama ilk büyük bayramlaşmayı bu meydanda yaptık" diye konuştu.

'BEN MİLLİ İRADEYİM'

Özel konuşmasının sonunda "Buradan hep birlikte Türkiye'nin güzel insanlarına dayanışma gösterenlere bayramlaşanlara yarına umutla baksınlar diye hep birlikte iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şimdi bugünün anlamıyla ve yarın başlatacağımız büyük kampanya için hep birlikte tekrar edelim. Ben milletim, ben milli iradeyim. Adayımı bırak, sandığımı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Ben milli iradeyim. Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Sizin önünüzde hiçbir güç duramayacak, hiçbir güç. Türkiye’nin en büyük kırılma anında herşeyi göze alıp sokaklara çıkanlara, barikatları aşanlara, meydanlara koşanlara ve yanındakinin hakkını kendi hakkı gibi bilen milyonlara teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum" dedi. Mitingin sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve çocuklarıyla platformdan mitinge katılanları selamladı.