Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel’e alkışlı ve düdüklü protesto

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın 'Eşitlik ve Adalet' temalı 15'inci Olağan Kurultayı, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın selamlama konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin oylanmasıyla devam eden kurultayda, divan başkanlığına oy birliğiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen seçildi.

BELEDİYE İŞÇİLERİNDEN PROTESTO

Divan başkanlığı seçiminin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmak için kürsüye çıktı. Bu sırada, Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarıldığını iddia eden bir grup işçi, 'Dik duran kadınlara hepinizi alıştıracağız' yazılı bir pankart açıp, 'İşimizi geri istiyoruz' ve 'İşçiden tasarruf olmaz' sloganlarıyla işten çıkarılmalarını protesto etti. Bunun üzerine işçilere seslenen Özel, "Arkadaşlar, kadın kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin, çok rica ediyorum. Kadın Kolları Kongresi, Kadın Kolları Kongresi’dir. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için toplanmış Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam. Doğru değil bu. Güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Kadın Kolları Kongresi’nin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın. Çok rica edeceğim arkadaşlar, bu yapılan doğru değil. Ben sizi her ortamda dinliyorum, kapının önünde yine dinlerim ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı buraya bırakacaksınız. Buraya kadınlara bırakacaksınız.

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Burayı erkeklere provoke ettirmem. Ne diyeceksiniz kapının önünde bana söylersiniz. Defalarca görüştüm. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bula bula bu örgütün, bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz provoke etmek için" ifadelerini kullandı. Özel'in sözlerinin ardından 20 kişilik grup güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

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Eylemciler, Özel'in talebiyle salondan çıkartıldı.

'KADIN KOLLARINI TARTIŞMAM, TARTIŞTIRMAM'

Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nın 1951 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "İlk kurultay 10 Aralık 1962'de yapıldı. O günden bugüne zaman zaman aksaklıklar, eksiklikler olmakla birlikte kurultaylarımız düzenli olarak yapılıyor. Partimizin en güzel demokrasi şölenlerinden birindeyiz. Bugün önümüzdeki ay 101'inci yaşını kutlayacak ülkemizin ve Avrupa'nın en köklü partisinin kadın kolları kurultayındayız. Bugün 47 yıl sonra Türkiye'nin 4 bir yanında hep birlikte verdiğimiz emeklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini 1'inci parti yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. CHP'nin içinde bulunduğu süreçte bir tüzük değişikliği olacak. Zaman zaman dile getiriliyor; 'Kadın kolları, gençlik kolları kapansa mı, başka şekilde formüle edilse mi?' O gün gelirse, ana kademede eşit temsil sağlanırsa, Meclis'in yarısı kadın yarısı erkek olursa, Parti Meclisi'nde (PM) seçilmiş her noktada eşit temsil olup bir gün siz oturup 'yapı değişmeli' derseniz o konuşulur. O güne kadar kadın kollarını tartışmam, tartıştırmam" dedi.

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'EŞİT TEMSİLİ BU PARTİYE DE BU ÜLKEYE DE BİZ GETİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 kişilik kabinesinde tek bir kadın olduğunu söyleyen Özel, "O da kadından sorumlu, aileden sorumlu. Bu ülkenin yarısı kadın yarısı erkek. Tayyip Bey, Türkiye kadınlarının gözünün içine bakarak şunu söylüyor; 'Senin yerin evindir, ailendir. Sen adaletten anlamazsın. Sen turizmden, kültürden anlamazsın. Sen sanayiden, ticaretten anlamazsın. Elinin hamuruyla Sağlık Bakanlığı'nın işlerine karışamaz, Gençlik Spor Bakanlığı yapamaz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik'te söz söyleyemezsin.' Onun bir bakanı var, kafada kodlamış; 'Kadının yeri ailesidir, çocuğudur, çocuğuna bakmak, büyüklerine bakmaktır' diye. Bu salonda bizim 18 görevlendirmeye karşı yaptığımız 9 görevlendirme bulunmaktadır. Eğer eşit temsil yapacaksanız; 9 erkek görev yapıyorsa 9 kadın görev yapacak. Ben kendi iktidar alanımda bunu yaptım. Şimdi tüzük geliyor. Bundan sonraki oluşacak yönetim, önceki çalışmayla birlikte sizin sözünüzü söyleyecek. Ve ben şuna inanıyorum ki, eşit temsili yarınlara bırakmadan, bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak bir ya da iki seçim içinde önce yüzde 40, sonra yüzde 50 ile CHP milletvekili ve belediye başkanlarının yarısını kadın yapacağız. Buna var mısınız?" ifadelerini kullandı.

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4-9 Eylül tarihleri arasında tüzük kurultayı yapacaklarını ve partilerinin iktidar programını konuşacaklarını belirten Özgür Özel, "Ortaya çıkacak program, bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek. Umudum o dur ki, CHP'nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik net tutumumuzla bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken, devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz" diye konuştu. (DHA)