Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanı Suat Yılmaz ve yönetimi görevden alındı

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CHP Foça İlçe Başkanlığı'na 9 ay önce atanan Suat Yılmaz ve ilçe yönetimi, partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tarafından görevden alındı. Görevden alınmalara gerekçe olarak ise seçimden önce istifa eden daha önceki ilçe yönetimi yerine atanmış İlçe yönetiminin süresi içinde kongre yapmaması gösterildi. Ayrıca Yılmaz'ın ilçesinde yeterli faaliyet göstermemesi ve il başkanlığının düzenlediği etkinliklere katılmamasının da görevden alınma nedenleri arasında olduğu belirtildi.

Suat Yılmaz’ ve yönetiminin görevden alınmasının ardından, Foça İlçe Başkanlığı’na, bir ay içinde ilçe kongresini yapmak üzere Foça ve İzmir'den toplam beş kişiden oluşacak geçici bir kayyım heyeti atanacağı bildirildi.(DHA)