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Cumhuriyet Halk Partisi Akseki yönetiminden 8 üye istifa etti

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#CHP#Akseki#İstifa
Cumhuriyet Halk Partisi Akseki yönetiminden 8 üye istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 13:53

CHP Akseki ilçe yönetim kurulunun 8 üyesi toplu halde istifa etti. İstifa sonrası CHP İl Başkanlığı'nın alacağı kararın beklendiği öğrenildi.

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CHP Akseki ilçe yönetiminde yer alan Hüseyin Kıvanç, Ebru Dönmez, Aziz Ceylan, Sinem Ün, Ali Çoban, Mehmet Er, Hasan Pantır ve İbrahim Kurt görevlerinden istifa etti. Hazırladıkları istifa dilekçelerini Akseki İlçe Başkanlığı'na posta aracılığıyla gönderen 8 isim, aynı dilekçenin örneğini ise CHP İl Başkanlığı'na elden teslim etti. Yönetim kurulu üyeleri dilekçelerinde mevcut İlçe Başkanı Mustafa Soylu'nun parti aleyhine yapmış olduğu olumsuz tutum ve davranışlardan rahatsızlık duydukları gerekçesiyle istifa kararı aldıklarını bildirdi. 

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#CHP#Akseki#İstifa

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