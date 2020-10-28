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Gündem
Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar

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Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar
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SİNOP'ta bir grup öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı deniz altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, su altında Türk bayrağı açtı. Dalgıç kıyafetlerini giyerek metrelerce derine dalan ve ay yıldızlı bayrakla su altı kamerasına poz veren öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılını kutladı.

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