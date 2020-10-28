Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, su altında Türk bayrağı açtı. Dalgıç kıyafetlerini giyerek metrelerce derine dalan ve ay yıldızlı bayrakla su altı kamerasına poz veren öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılını kutladı.