Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)
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Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar
SİNOP'ta bir grup öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı deniz altında Türk bayrağı açarak kutladı.
Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, su altında Türk bayrağı açtı. Dalgıç kıyafetlerini giyerek metrelerce derine dalan ve ay yıldızlı bayrakla su altı kamerasına poz veren öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılını kutladı.
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