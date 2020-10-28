Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
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Cumhuriyet Bayramı'nda gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Maslak'ta bulunan gökdelenler kırmızı beyaza büründü. Türk bayraklarıyla donanan gökdelenler havadan görüntülendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donandı. Kırmızı beyaza bürünen gökdelenlerin oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.
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