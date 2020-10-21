Cumhuriyet Bayramı ne zaman? İşte tatil günü hakkında bilgi

Cumhuriyetimizin kuruluşu nedeniyle her yıl 29 Ekim tarihi resmi tatil ilan ediliyor. Bu özel günde devlet kurumları, okullar ve dış temsilciliklerimizde tören ve etkinlikler düzenleniyor. Gözler şimdi 2020 yılında 29 Ekim tatilinde. Öte yandan 28 Ekim'in akıbeti de merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim, bu yıl perşembe gününe denk geliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.