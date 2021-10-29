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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

#Cumhuriyet Bayramı#Vatan Caddesi#29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi. 

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Vatan Caddesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği kararıyla Saat 06.00'da Trafik polisleri tarafından Vatan Caddesi'ne giden tüm yollar barikatlarla kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri polisler  alternatif yollara yönlendirdi.

06.00-14.00 saatleri arasında kapalı olacak Caddenin alternatif güzergah olarak, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri gösterildi. 

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı



 VATAN CADDESİNE BAĞLANAN TÜM YOLLAR KAPATILDI

Vatan Caddesi giriş ve çıkışları;  D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatıldı.

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#Cumhuriyet Bayramı#Vatan Caddesi#29 Ekim

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