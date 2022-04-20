Cumhuriyet Anıtı’nın direği geri geldi

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İstanbul Taksim’de 1928 yılında yaptırılan ve meydanın simgesi haline gelen Cumhuriyet Anıtı’nda 2018 yılında ilginç bir olay yaşanmıştı. Yerli ve yabancı yüzlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan bayrağın direğinin olmadığı fark edildi. Dikkatli vatandaşların gözünden kaçmayan bu detay Taksim’de görev yapan polislere bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri Cumhuriyet Anıtı’na tırmanan bir kişinin bayrak direğini kırdığı görüntülere ulaştı. Ancak bayrak direği bulunamadı.

Aradan geçen 4 yılın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayrak direğinin ölçülerini aldı. Direk aslına uygun şekilde yapılarak orijinal yerine monte edildi.





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Taksim’de esnaflık yapan Sercan Çolak “Bayrak direğinin kaybolduğunu bir turist fark etmişti. Yıllardır burada simit satıyoruz. Biz bile görmemiştik. Fark eden vatandaş gelip bize de sormuştu. Bir kişinin asılırken demiri kırdığını öğrendik. Adam demiri alıp götürmüş” dedi.

TÜRKİYE’NİN SİMGE ANITI

94 yaşındaki tarihi Cumhuriyet Anıtı’nda bayrak tutan 2 sancaktar bulunuyor. Anıtın bir yüzü Kurtuluş Savaşı’nı, diğer yüzü ise Cumhuriyet Türkiye’sini simgeliyor. Anıtta Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, askerler ve halk betimlemeleri yer alıyor.