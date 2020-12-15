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AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 22:20 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 yılı bütçesi kabul edildi

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Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 yılı bütçesi kabul edildi
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TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesi kabul edildi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8. tur görüşmelerinde, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardından 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

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