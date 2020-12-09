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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kozmik' itiraz

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kozmik' itiraz
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Kozmik Oda kumpası davası olarak bilinen 82 sanıklı davada verilen karara ilişkin Cumhurbaşkanlığı istinaf başvurusunda bulundu.

Başvuruda, sanıklar hakkında verilen beraat kararı ve alt sınırdan verilen cezaların yasaya uygun olmadığı belirtilerek, “Tüm sanıkların, atılı tüm suçlardan üst sınırdan olmak ve herhangi bir indirim yapılmamak kaydıyla cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekmektedir” denildi.

Kozmik Oda soruşturmasında görev yapan polisler ile dönemin Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin aralarında bulunduğu 82 sanık hakkında, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezaları verilirken, “siyasal ve askeri casusluk” suçundan ise tüm sanıkların beraatına hükmedilmişti.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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