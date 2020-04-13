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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili video paylaştı.
Twitter'dan videoyu paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı:
''Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak "Biz" anlayışıyla hareket ediyoruz, #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.''
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