Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi

Twitter'dan videoyu paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı:



''Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak "Biz" anlayışıyla hareket ediyoruz, #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.''







