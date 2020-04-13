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Haber Giriş: 13.04.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili video paylaştı.

Twitter'dan videoyu paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı: 

''Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak "Biz" anlayışıyla hareket ediyoruz,  #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.''

Cumhurbaşkanlığından Biz Bize Yeteriz Türkiyem klibi


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