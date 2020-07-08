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Gizem KARAKIŞ / ANKARA - EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 08.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı’ndan 15 Temmuz’da Twitter programı

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Cumhurbaşkanlığı’ndan 15 Temmuz’da Twitter programı
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15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı, şehit fotoğrafıyla değiştirilecek. Önceden tespit edilen 251 tanınmış kişinin sosyal medyadaki fotoğraflarına da şehitlerin fotoğrafları yerleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi yıldönümü programını pandemi dolayısıyla Twitter’dan yürütecek. Taslak programa göre geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası anti-darbe hekatonu (rakip takımların beyin fırtınasıyla inovatif çözümler ürettiği etkinlik) bu sene de olacak. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı, şehit fotoğrafıyla değiştirilecek. 251 tanınmış kişinin sosyal medya fotoğraflarına da şehitlerin fotoğrafları yerleştirilecek.

15 TEMMUZ DESTANI SENFONİSİ

Taslak programa göre bu yıl 15 Temmuz’da düzenlenecek program sosyal medya üzerinden yayımlanacak. Uçakların kuyruklarına pankartlar asılacak. İstanbul’da belirlenen bir vapur ve yüksek hızlı tren (YHT) 15 Temmuz özel tasarımıyla giydirilecek. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerine özel yapılan hat levhaları sergilenecek. Darbe girişimiyle ilgili yapılan görseller hafta boyunca sosyal medyada, gar, terminal ve havalimanlarında video ekranlarından izlenebilecek. Piyanist Fahir Atakoğlu “15 Temmuz Destanı Senfonisi” ile etkinliklerde yer alacak. Konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla koordineli düzenlenecek. Etkinlikler sosyal medyada oluşturulacak 15 Temmuz uygulamasından takip edebilecek. Öte yandan, 15 Temmuz şehitlerinin anısına İngilizce yazılı pankartlar, FETÖ’nün karargâhı Pensilvanya ve bazı ABD eyaletlerinde hava araçlarıyla gezdirilecek. Uçakların kuyruklarına pankartlar asılacak.

LİSELİLERE ‘15 TEMMUZ’ BİLGİ YARIŞMASI

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü de Türkiye genelinde resmi ve özel okullardaki öğrencilerin katılabileceği ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması’ yapılacağını duyurdu. 14 Temmuz’da uzaktan erişim yoluyla düzenlenecek yarışmaya katılım için öğrenciler //ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvurabilecek. Yarışma, 20 sorudan oluşacak ve her bir soru için 15 saniye süre verilecek. Sorular 14 Temmuz saat 14.30’da eşzamanlı olarak EBA TV Lise ve //ogm.eba.gov.tr/yarisma- başvuru adresinde de yayınlanacak. Yarışma sonuçları 14 Temmuz saat 17.00’de ogm.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak. 

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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