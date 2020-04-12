Cumhurbaşkanlığı'nda ‘sosyal medya’ zirvesi

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkileriyle ilgili olarak hazırlanan taslakta yer alan sosyal medya şirketlerine ilişkin düzenlemeler tartışma yarattı. Düzenlemelerin sosyal medyayı kısıtlamaya yönelik olduğu eleştirileri yapıldı. Söz konusu teklifteki düzenlemeleri değerlendirmek üzere ise önceki gün Cumhurbaşkanlığında geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri Kurulu’ndan (BTK) da yetkililer katıldı.

DAVA AÇABİLİR

Edinilen bilgiye göre toplantıda, Türkiye’de bir milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, Twitter, Youtube, Tik Tok gibi platformlara Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenleme ele alındı. Toplantıda bu düzenlemenin gerekliliğine vurgu yapılırken, gerekçesiyle ilgili olarak, “Bu şirketler Türkiye’de avukat bulunduruyor ancak avukatlara verdikleri vekaletnamelere ‘Yalnızca söz konusu ülkede şirkete yönelik davaları takip edebilir, şirketi temsil edemezler’ ibaresi ekleniyor. Böylece Türk yetkili makamlarıyla doğrudan muhatap kapısını da kapatmış oluyor” görüşü savunuldu.

72 SAATTEN 48 SAATE

Bu kapsamda, yeni düzenlemeyle Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek olan sosyal medya şirketlerinin, özel hayatın gizliliği ihlal başvurularına yanıt verme süresi de ele alındı. Metinde yer alan “72 saat içerisinde cevap verme zorunluluğunun” 48 saate çekilmesi yönünde tavsiye kararı alınırken, benzer düzenlemenin geçen yıl Almanya ve Fransa tarafından da uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

BANT GENİŞLİĞİNE DARALTMA

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliği 30 gün içinde yüzde 50, 60 gün içinde yüzde 95 oranında daraltılabilecek. Bu durumda bu sosyal ağlara erişim zorlaşacak.

BTK DOĞRUDAN ŞİRKETE GÖNDERECEK

Düzenlemenin BTK yetkilileri tarafından doğrudan sosyal ağ şirketlerinin tepe isimlerine gönderileceği ifade edildi. Böylece resmi bildirimde bulunularak söz konusu şirketlere gerekli resmi işlemleri yerine getirmesi için 30 günlük sürenin işletilmesi de sağlanacak.