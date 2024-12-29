Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Genel Sekreter’ geri döndü

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Yerine “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” oluşturuldu.

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan “İdari İşler Başkanlığı” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” şeklinde değişti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, 2018 Genel Seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi sonucunda Başbakanlık Müsteşarlığı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin kaldırılması sonrasında kuruldu. İdari İşler Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki “En yüksek devlet memuru” unvanını taşıyordu. İlk başkan, bugün Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi olan eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı’ydı. Mevcutta ise bu görevi Hakkı Susmaz yürütüyor.