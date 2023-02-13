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Cumhurbaşkanlığına ait uçak deprem bölgesinden 15 bebeği daha Ankara'ya getirdi

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#Cumhurbaşkanlığı Uçağı#Depremzede Bebekler#Deprem Bölgesi
Cumhurbaşkanlığına ait uçak deprem bölgesinden 15 bebeği daha Ankaraya getirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 20:55

Kahramanmaraş merkezli iki depremde enkazlardan çıkartılan ve yakınlarına ulaşılamayan 0-1 yaş grubundaki 15 bebek daha Cumhurbaşkanlığı'na ait 'DAP' uçağı ile Ankara'ya getirildi. Adana'dan bakıcı anneler eşliğinde gelen bebekler, Etlik Şehir Hastanesi'nde genel sağlık kontrollerinin yapılmalarının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koruma altına alınacak.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra yıkılan binaların enkazlardan çıkarılan ve yakınlarına ulaşılamayan korunmaya ve bakıma muhtaç 15 bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gözetiminde Adana'da kalkan Cumhurbaşkanlığına ait 'DAP' uçağı ile Ankara'ya getirildi. Cumhurbaşkanlığı hangarına inen uçaktan alınan 15 bebek, sağlık kontrollerinin yapılması için ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesine götürüldü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10’u Adana, 5'i de Mersin olmak üzere toplam 15 0-1 yaş grubundaki bebeklerimiz Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara’ya getiriliyor. Çocukları Adana’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda görevli 15 bakıcı anne teslim aldı. Deprem sonrasında bebeklerin ilk sağlık kontrolleri götürüldükleri hastanelerde yapıldı. Herhangi bir sağlık problemi olmayan bebekler ilk olarak illerindeki kuruluşlarımızda bakım altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

BEBEKLER, SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN BAKIM ALTINA ALINACAK

Açıklamada, bebeklerin önce Etlik Şehir Hastanesi'ne götürülerek kapsamlı sağlık taramasından geçirileceği belirtilerek, "Kontrollerin ardından bebekler Ankara'daki kuruluşumuzda bakım altına alınacak. Bebeklerin aileleri ile ilgili olarak şu ana kadar hiç kimseyle iletişim kurulamadı" denildi. 

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı uçakları ile şu ana kadar 31 sefer, 62 uçuş yapıldı. Gidişlerde hekim, sağlık çalışanı, arama kurtarma teknisyeni, madenciler ve tıbbi-insani yardım malzemeleri bölgeye götürüldü. 215 hasta ve yaralı Ankara'daki şehir hastanelerine nakledildi. Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep'e seferler düzenlendi.

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