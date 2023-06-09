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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Merkez Bankası#Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 02:08

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na, Merkez Bankası Başkanlığı'na, BDDK Başkanlığı'na ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na başta olmak üzere birçok önemli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA YAPILAN ATAMALAR

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12’inci ve 13’üncü maddeleri gereğince İdari İşleri Başkanlığına Metin Kırat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Hasan Doğan, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Mehmet Tuncer, Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Bal atandı.

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MERKEZ BAŞKANI HAFİZE GAYE ERKAN OLDU

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Genel Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.

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ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLİKLERİNE GETİRİLEN İSİMLER

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine şu isimler yeniden atandı:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyenatandı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliğine Seyfullah Hacımüftüoğlu atandı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Yunus Arıncı, Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri olarak Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik, Talip Uzunatandı.

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Strateji ve Bütçe Başkanlığına İbrahim Şenel, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcıları olarak İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın, Abdullah Rıdvan Ağaoğluatandı.

Devlet Arşivleri Başkanlığına Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcıları olarak Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir, Sebahattin Bayram atandı.

İletişim Başkanlığına Fahrettin Altun, İletişim Başkan Yardımcıları olarak Çağatay Özdemir, Evren Başar atandı.

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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Yasin Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan, Ahmet Çapoğlu atandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına ise, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 4’üncü maddeleri gereğince, Huriye Martı ve İbrahim Hilmi Karslı yeniden görevlendirildi.

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#Resmi Gazete#Merkez Bankası#Recep Tayyip Erdoğan

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