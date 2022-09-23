Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Pelosi'ye: Keşke bizim Ermeni vatandaşlarımızı dinleseler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Bundan sonraki sürecin müzakerelerle yürüyeceğine inanıyoruz. Çatışmalar umarız savaşa evrilmez. Ermenistan Başbakanı Paşinyan şu ana kadar yapıcı tutum sergiledi. İçerdeki baskıları göğüsleyerek buraya getirdi. Seçim kazandı. Aliyev'le yürüttüğü süreç olumlu gidiyor. Barış ve istikrar durumunun devam etmesini arzuluyoruz.

New York'ta bakanlar bir araya geldi. Biz Azerbaycan'ın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ermenistan'la da temasımız devam ediyor. Sonuca götürecek adımları hızla atalım istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Paşinyan'la Prag'da görüşme yapabilir. Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmenin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

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Pelosi ve malesef Amerika'daki Ermeni diasporasının belli grupları zaman zaman Ermenistan'ın menfaatlerinin lehine tutumlar içerisinde oluyor. Burada Ermeni diasporası gerçekten Ermenistan'da yaşayan Ermenilereyardım etmek istiyorsa Ermenistan'ın menfaatlerine olan şeylere odaklanmasında fayda var. Keşke Pelosi gibi siyasiler menfaat elde etmek yerine bizim Ermeni vatandaşımızı dinlese daha çok bilgiye sahip olurlardı.

İRAN'DAKİ MAHSA AMİNİ OLAYLARI

Ölümden büyük üzüntü duyuyoruz. İran'da karışıklıkların olması bizi üzüyor. Bir an önce temel hak hukuk çerçevesinde sorunun çözülmesinde İran tarafının sağduyu ile hareket edeceğine inanıyorum. Bireyin tercihi esastır. Toplumsal huzuru önceleyen bir tavrın hakim olması tercihimizdir."